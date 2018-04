SA Tallinna Koolitervishoid nõukogu võttis kokku möödunud aasta statistika, millest selgub muu hulgas, et vaktsineerimisest keeldumiste arv püsib kõrgel tasemel.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul tehti aasta jooksul vaktsineerimisi 6 925 õpilasele. „See on 13,9% õpilaste koguarvust, mis on 2016. aastaga võrdne. Kokku oli möödunud õppeaasta jooksul 751 vaktsineerimisest keeldumist, mis näitab, et keeldumiste arv püsib kõrgel tasemel,“ sõnas Mölder.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev lisas statistikale viidates, et vaktsineerimistest keeldumiste arv iseenesest pole suur, kuid ka väike number on murettekitav, sest ohud, mis sellega võivad kaasneda on kahtlemata tõsised. „Kindlasti peame tõhustama teavitustööd, et ekspertide, arstide ja teadlaste hinnanguid vaktsineerimise tähtsusele lastevanematele paremini teadvustada,“ ütles Belobrovtsev.