Samuti on alkohol põhiline traumade põhjus. „Kui jätta libedaga juhtunud ja olmevigastused kõrvale, siis suur osa traumasid on seotud pidutsemise, kaklemise, alkoholi jm meelemürkidega,“ kinnitas peaarst. „Jah, mehi on trauma saanute hulgas rohkem, aga traumade hulk ei ole meie jaoks silmapaistev (vaid 12%) ja nende arv väheneb aasta-aastalt.“

Tallinna Kiirabi juhi Raul Adlase sõnul on kiirabi töö antropoloogiliselt huvitav. „Iga kiirabitöötaja külastab aastas umbes tuhandet kodu,“ tähendas ta. „Me töötame kõikidesse ühiskonnakihtidesse kuuluvate ja eri vanuses inimestega, alates vastsündinust. Aga vaesuse nimi on ikkagi alkohol. Kui inimesel on tekkinud iseendaga valest ümberkäimisest terviseriskid, siis üldjoontes on selle taga alkohol.“

Mis puutub alkoholi tarvitajatesse, siis kiirabil on umbes 97 000 klienti aastas ja neist 13 000 puhul on väljakutse põhjuseks alkoholijoove. On siis inimene jäänud tänaval külma kätte või kuhugi kukkunud ja vajab kainestusmajja toimetamist. „Meedik peab veenduma, et tänaval olemise põhjus on alkoholijoove, mitte mõni haigus,“ rääkis Adlas. „Me peame nendega tegelema, sest meie kliima on selline, et tänavale jätta kedagi ei saa. Samas ei ole midagi demoraliseerivamat sellest, kui näed, et sinu töö vili on homme jälle samas asendis, nagu ta oli siis, kui talle viimati abi osutasid.“

Elatustaseme tõus toob kaasa uut tüüpi patsiendid

Tõusnud elatustase toob kaasa ka uut tüüpi patsiendid. „Kui minu eelkäijad tegelesid rahhiidi ja vaegtoitumusega, siis nüüd leidub ühe põlvkonna seas ortorektikuid, kes peavad kinni eeskirjapõhistest söömiskommetest ja hoiavad end teadlikult toidust eemal,“ rääkis Adlas igasugustest dieeditajatest ja teatud toiduainetest loobujatest. „Enne tekitasid tervisehädasid nälg ja vaesus, aga nüüd on inimesed ise otsustanud seada endale piiranguid ja niiviisi terviserikkeid tekitada.“

Noored aga usuvad jälle liiga palju „doktor Google’t“. „Uus suundumus on, et noored kutsuvad vahel kiirabi, et küsida arvamust: kas minul võib see haigus olla? Google´ist avanev pilt on sageli nii hirmutav, et tekivad igasugused pahad mõtted,“ kirjeldas Adlas.