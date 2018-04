Inimesed, kelle ümbruses elab rohkem linde või kes tegelevad linnuvaatlusega, on tõenäolisemalt vähem depressiivsed, närvilised ja stressis. Seda isegi siis, kui linde ära ei tunta - oluline on nende nägemine.

Sellisele tulemusele jõuti uurimuses, mille viisid läbi Exeteri ülikooli, Briti ornitoloogiaühingu ja Queenslandi ülikooli teadlased, kirjutab ScienceDaily. Uuringus osales üle 270 inimese erinevatest linnakeskkondadest. Katsealused olid eri vanuses, erineva päritolu ja sissetulekuga linnainimesed, kes elasid nii kesklinna käras kui äärelinna roheluses. Enne inimestega tegelemist kaardistati nende elukeskkondi ja seda, kui palju on seal päevasel ajal linde näha.

Põhiliselt leiti inimeste ümbert elamast musträstad, sinitihased, punarinnad ja varesed. Linnuliikide ja inimeste enesetunde vahel seoseid ei täheldatud. Küll aga leiti, et inimestes tekitas paremat enesetunnet, kui mitut lindu nad oma akna taga, aias või tänaval märkasid.

Varasemad uuringud on näidanud, et linnainimesed üldiselt erinevaid linde ei tunne. Kuid see ei seganud neil linde nautimast - teadlaste hinnangul on asi nii, et mida rohkem lindusid katsealune päevasel ajal nägi, seda tõenäolisemalt oli ta rahulikum ja rõõmsameelsem inimene.