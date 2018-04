Jõgevamaa gümnaasiumi 11. klassi õpilased Mari-Liis Valk ja Anna-Maria Kazakov kogusid oma praktilise töö raames TÜ kliinikumi lastefondile 1020 eurot. Sellega toetatakse Eesti vähihaigete laste vanemate liidu poolt vähihaigete laste peredele korraldatavat suvelaagrit.

Jõgevamaa gümnaasiumi 11. klassi õpilane Mari-Liis Valk nentis, et mõte TÜ kliinikumi lastefondi kaudu vähihaigeid lapsi toetada tuli üksmeelselt. “Mõtlesime, kellega koostööd teha ja Lastefond tuli esimesena meelde,” nentis Valk. “Seega kirjutasime kohe fondile ja arutasime, kuidas saaksime just vähihaigeid lapsi toetada.”

Valk rääkis, et heategevusliku kontserti läbiviimise plaan oli tal juba eelmine õppeaasta, kuid kahjuks jäi ta ajaliselt hiljaks ja seetõttu panid nad koos kaasõpilasega paika, et teevad selle oma praktilise töö raames. “Meie juhendaja pakkus välja, et võtaksime ühendust ka kohaliku jalgpalliklubiga, et ühendada jõud ja muuta ka jalgpallivõistlus Jõgeva Wolves Winter Cup 2018 heategevuslikuks,” rääkis ta.

Lisaks heategevuskontserdil kogutud summale laekus Lastefondi annetuskontole ka märksõnaga “vähihaigete laste heaks” tehtud annetusi, mis moodustasid kokku 1020 euro suuruse toetussumma.

“Meil on alati hea meel, kui head mõtted ja noored inimesed leiavad tee lastefondini,” ütles lastefondi strateegiajuht Küllike Saar. “Veel rõõmsamaks teeb aga see, kui tehtud panus on niivõrd märkimisväärne,” nentis ta. “Täname südamest algatajaid ja ettevõtmistes osalejaid ning loodame, et heategevuslikud üritused kujunevad Jõgevamaal iga-aastaseks traditsiooniks,” avaldas Saar lootust.

MTÜ Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit korraldab alates 2013. aastast suvelaagrit onkoloogilisi haigusi põdenud ja põdevatele lastele ja nende vanematele, et vähemalt kord aastas aidata vähihaigete laste peredel igapäevarutiinist välja astuda. Suvelaagri korraldamise eesmärk on pakkuda onkoloogilisi haigusi põdevatele ja läbipõdenud lastele vaheldust ja võimalust viibida muretult eemal igapäevasest keskkonnast ning pakkuda emotsionaalset tuge tegevusteraapia ja tuju tõstvate ürituste abil. Samuti on oluline aspekt võimaldada vähihaigete laste vanematele üksteisemõistmist ja ärakuulamist. Kõikidel aastatel on suvelaagrite korraldamist toetanud ka lastefond.