Pikaks nädalavahetuse hommikuks või kaunil kevadpäeval perega piknikule minnes sobib imeliselt küpsetest banaanidest valminud keeks, mis laeb keha vajaliku energiaga ning jätab koju pikaks ajaks lendlema magusa aroomi.

Näitleja Karin Raski pere lemmikkeeksiga saavad kooliõpilased maiustada „Tähed taldrikus“ projekti käigus Daily koolisööklates, kus järgmise kuu jooksul valmistatakse koolilõunaid erinevate avaliku elu tegelaste retseptide järgi. Teistel jääb üle aga mõnus keeksitegu ise ette võtta! Näitleja soovitab banaanikeeksi valmistamiseks kasutada üleküpsenud banaane, sest mida küpsem ja magusam banaan, seda vähem peab taignasse lisama suhkrut. Vürtside soojust lisavad magusale keeksile aga kaneel ja kardemon.

Särtsakas banaanikeeks

Vaja läheb: 235 g jahu, 1 tl söögisoodat, 2 tl kaneeli, 2 tl kardemoni, ½ tl soola, 150 g suhkrut, 2 muna, 115 ml õli, 4 väga küpset banaani, 2 sl hapukoort, 1 tl vanilliekstrakti

Valmistamine: Alustuseks määri suur mittenakkuv keeksivorm võiga või pane valmis muffinivormid. Kui kasutad nakkuvat vormi, kata see kindlasti küpsetuspaberiga. Sõelu suurde kaussi jahu, sooda, kaneel ning sool ja tõsta kõrvale. Järgmisena klopi eraldi kausis munad ja suhkur umbes kümne minuti jooksul paksu konsistentsiga heledaks vahuks. Nirista saadud segu sisse õli, lisa kahvliga purustatud banaanid, hapukoor ja vanilliekstrakt. Lõpuks lisa õrnalt segades kuivained. Banaanikeeks küpseb 175 kraadises ahjus umbes üks tund. Viimased 15 minutit hoia keeksil silma peal – kui koogi keskele torgatud tikk on puhas, siis on küpsetis valmis. Küpsemise lõpus võib banaanikeeksi katta fooliumiga, et pealmine osa liigselt ei pruunistuks.