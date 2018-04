* Kirjuta ninaga numbreid. Pingepeavalud on ka üsna levinud. Nende puhul soovitab pilateseekspert Lynne Robinson visata pikali, kõverdada põlved, panna jalad puusade laiuselt kõrvale ja kirjutada ninaga kolm korda õhku number kaheksa ja siis kõik numbrid ühest üheksani. Seejuures peaks sügavalt sisse-välja hingama.

* Hoia keelt suulae vastas. Sagedane peavalu põhjus on pingul närimislihased. Austraalia osteopaat Danny williams soovitab sel puhul teha keelega harjutusi: suruda keel vastu suulae tagaosa, hoida seda seal 5-10 sekundit ja siis lõdvestada, kirjutab Bild der Frau.

Peavalu korral ei ole ükski meetod selle leevendamiseks üleliigne. Eriti, kui seda on soovitanud teadlased - siit leiate üheksa üllatavat nõksu, mis võivad tunduda kummalised, kuid mille paikapidavus on kindlaks tehtud katsetega.

* Räägi telefoniga lamades. Pinges kaelalihased on tänapäeval väga paljudel mureks. Kui kahtlustad, et su peavalu on liigsetest nutiseadmetest põhjustatud, püüa telefoniga kõneldes laada.

* Pane pea alla raamat. Inglise osteopaat Christian Bates soovitab peavalude leevendamiseks lamada selili ja panna pea paksule raamatule. Samal ajal võiks liigutada kukalt aeglaselt mööda raamatu äärt edasi-tagasi. Seda võiks teha nii mõnedki korrad päevas.

* Söö kõrvitsaseemneid. Magneesiumipuudus võib migreenihood sagedasemaks muuta. USA neuroloog Alexander Mauskop leidis, et magneesiumi toidulisandina võttes väheneb peavalu 80% inimestest 15 minuti jooksul. Et kõrvitsaseemned on magneesiumirikkad, soovitab ta neid süüa.

* Hoia pliiatsit suus. Inimene kipub pingeseisundis hambaid kokku suruma, see aga ajab ka mälumislihased pingesse ja tulemuseks on peavalud. Selle vastu aitab, kui hoida hammaste vahel pliiatsit viie minuti jooksul. See aitab lihaseid lõõgastada.

* Tee massaaži hambaharjaga. Kohutavat peavalu võib aidata leevendada hambaharjamassaaž meelekohtadele - see parandab vereringet.

* Poe soolavanni. Lase vanni 38-kraadi soojune vesi, lisa sinna peotäis soola ja mõnule seal veerand tundi. See aitab lihaseid lõõhastada.