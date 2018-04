Viimastel andmetel on tänavu gripitüsistuste tõttu surnud 87 inimest, mis on võrreldes viimase kümne aastaga hirmuäratavalt suur arv. Miks inimesed tänavu grippi surid?

Terviseameti gripispetsialist Olga Sadikova toob välja kolm olulist põhjust, mis inimestelt elu võtsid. Need on tema hinnangul rasked kroonilised haigused, vaktsineerimatus ning patsientide hiline pöördumine arstide poole.

Ta lisab aga täiendavalt, et suurenenud surmajuhtude arvust teavitamist võib ühelt poolt seostada terviseameti ja haiglate paranenud koostöö ja andmevahetusega. "Teiselt poolt on paranenud ka haiglate ja perearstide võimalused gripi laboratoorseks diagnoosimiseks, proove võetakse rohkem ja sihipäraselt, mis mõjutab ka intensiivravi vajanute ja gripist tingitud tüsistuste tõttu elust lahkunute arvu," selgitab ta ja toob näiteks, et viimase nelja aasta jooksul on laboratoorse võimekuse tõhustamise tulemusena kasvanud laboratoorselt kinnitatud juhtude arv 8 korda. 2014 aastal kinnitati laboratoorselt 550 gripijuhtumit, 2015 aastal 904, 2016 1009, 2017 2209 ja sel aastal oli laboratoorsete kinnitatute juhtude arv on suisa 5109.

Sadikova lisab veel, et täpsema analüüsi selle kohta, mis on selle hooaja surmajuhtude sedavõrd suure kasvu taga, saame teha hooaja lõpus.