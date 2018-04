Õige toitumine hoiab tuju hea ja tervise korras. Kui sa tajud enda keha juures aga üht või mitut allolevat märki, on viimane aeg oma toitumisharjumusi muuta. * Sa tunned väsimust ka siis, kui oled piisavalt puhanud. Kui sa magad vähemalt seitse kuni üheksa tundi, kuid tunned ikkagi pidevat väsimust, on see märk, et võid valesti toituda, kirjutab Bustle. * Sul on uneprobleemid. Kui sul on probleemid uinumisel või oled see, kes öösiti kergelt üles ärkab, siis võib olla põhjuseks vale toitumine. Uneprobleeme võib põhjustada näiteks hilisõhtune kofeiini tarbimine, seega alustuseks väldi kohvi joomist õhtusel ajal.

* Sa ei suuda sporti teha. Kui sa tunned, et ei suuda anda endast trenni tehes kõike, siis võib olla see märk, et sinu kehas on puudujääke rasvadest, valkudest või süsivesikutest.

* Sa tunned end tihti tühisena. Kas sa teadsid, et vale toitumine võib tekitada depressiooni? Muuda toitumist ja jälgi, kuidas enesetunne muutub. * Sind kimbutavad puhitused. Kui sööd tihti magusat, võib see viia puhitusteni, mis tekitavad kõhus ebameeldivat tunnet. * Sa oled stressis. Rämpstoitu süües võib inimene sattuda stressi. Nimelt vajab keha pingetega toime tulekuks õigeid toitaineid, mistõttu tuleks järgida, et sööksid tervislikult. * Sa kipud üle sööma. Kui sa tunned, et vajad pidevalt midagi uut näksimiseks, ei pruugi sa enda päevamenüüst kõiki toitaineid kätte saada. Seepärast tahadki pidevalt süüa. * Sa käitud tihti tõredalt. Nagu eelnevalt öeldud, siis õige toitumine suudab tõsta tuju vaid paremuse poole. Seega kui sööd valesid toitaineid, võid näida kurjana nii mõnelegi sõbrale.