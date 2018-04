Kas sa teadsid, et kaaslastega koos trennitegemine on üksi rassimisest oluliselt etem? Mõned põhjused leiad siit.

* See aitab stressi alandada. Mitmed uuringud on näidanud, et rühmatreeningutel osalevad inimesed on madalama stressitasemega võrreldes nendega, kes eelistavad üksi trenni teha, kirjutab Bustle.

* See paneb sind end paremini tundma. Samuti on mitmed uuringud näidanud, et need, kes treenivad kaaslastega koos, tunnevad end oma elus paremini.