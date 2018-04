Esmalt tasub üle vaadata, kuidas laps telerit kasutades õige sisuni suunata. Siin aitavad hästi erinevad PIN koodid ja lapselukud, mida on võimalik enamikele tänapäevastele teleritele paigaldada. Kuna sätted on iga tootja seadmel erinevad, siis tasub otsida seadistusi nimega „Lapselukk“, „Vanemlik järelvalve“ või inglise keeles „Parental controls“.

Telekas kuulub paljudel mõnusa äraolemise juurde ning on iseäranis oluline kaaslane lastele ja noortele käesoleval koolivaheajal. Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu toob välja olulisemad nipid, kuidas kodune teler lapsesõbralikuks muuta ja kaitsta lapsi ebasobiva sisu eest.

Tegu on lahendustega, mis lubavad kas teatud kanaleid või kogu sisu vaatamist üldiselt piirata PIN koodiga, seega saab laps sellele ligipääsu vaid juhul, kui lapsevanem koodi sisestab.

Koonda laste sisu ühte kohta

Kuna tänapäeva teleteenuse pakkujate kanalivalik on väga lai, siis tasub eelistada selliseid keskkondi, mis muudavad lapsele sobiliku sisu leidmise ja koondamise võimalikult lihtsaks. Elisa näitel on kogu sisu jaotatud maailmadesse, kus ka lastele mõeldud hariduslikud saated, loodusfilmid ja multikad on koondatud ühtsesse lastemaailma.

Igat saadet ilmestab pilt koos põhitegelastega, seega tunneb laps enda lemmiksaate kerge vaevaga ära ja selleks ei pea lapsevanem koguaeg kõrval seisma ega laps ise veel lugedagi oskama. Teisalt saab lapsevanem olla kindel, et pisemad pereliikmed juhuslikult sobimatu sisu peale ei satu.

Suhtle lapsega

Kuigi erinevad keelud, maailmade loomine ja PIN koodid võivad tunduda efektiivsed, siis ei tohi unustada põhilist - lapsega suhtlemist. Teinekord piisab lihtsast selgitusest, milline sisu peaks pisemal pereliikmel ehk nägemata jääma ja miks. Või ka vastupidi, suunamine vägivallavabade multikate või harivate saadete juurde on esmajoones lapsevanema ülesanne.

Mida vanemaks lapsed saavad, seda enam hindavad nad tõenäoliselt seda, kui neile keeldude asemel selgitatakse ja suunatakse. Ka telerist nähtu üle huvi tunda ning seda koos lapsega arutada on tore viis ühist aega veeta ning ka sobiva sisu juurde suunata.

Kinnita teler korralikult

Paroolide ja maailmade maailmas võib vahel meelest minna, et lisaks tarkvaralisele poolele, peab teler tuppa olema asetatud turvaliselt. Tänapäeva telerid on suured ning inimesed soetavad endale aina suuremaid ekraane. Üldiselt jäävad inimeste ostetud telerite ekraanid juba 55-tolli juurde ning tihtipeale valitakse isegi veel suuremaid.

Seega kui näiteks teler on asetatud suhteliselt väikese jala peale, muutub see kergest ebastabiilseks ning võib mänguhoos ümber kukkuda. Sellise suure seadme raskus on aga kukkumisel lapse jaoks väga ohtlik, seega tasub seade kindlale alusele asetada või hoopis seina külge kinnitada.

Lepi kokku telerivaatamise aeg