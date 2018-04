Roheline smuuti on tervislik, kuid ei pruugi alati maitseda hästi. Siit leiad nimekirja viljadest, mis muudavad rohelise smuuti tervislikumaks ja maitsvamaks.

Kurk teeb smuuti maitse kiirelt maremaks, kirjutab Womanitely. Et kurgil on kergelt magus maitse, sobib see hästi ka smuuti põhikomponendiks. Kurgi kasuks räägib tema veerikkus, B- ja teistegi vitamiinide rikkus ning vähiga võitlevate toitainete olemasolu. Ka aitab kurgismuuti võidelda halva hingeõhuga, hoiab neerude, luude ja liigeste tervist, stabiliseerib vererõhku ning samuti on sellest kasu kaalu langetamisel.

Porgand on magus, seda ära pane smuutisse korraga rohkem kui üks vili. Porgand on C-vitamiini- ja kiudaineterohke. Beetakaroteeni sisaldus teeb porgandisööja ka jumekaks. Porgandil on ka põletiku- ja vananemisvastane toime.