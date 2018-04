Teadlased kinnitavad: abielu aitab dementsust ennetada. Nimelt leiti hiljutises uuringus, et vallalistel inimestel on 42% suurem tõenäosus dementsuse küüsi langeda võrreldes abielus inimestega.

Teadlaste hinnangul on see mõjutatud asjaolust, et abielus inimesed suhtlevad igapäevaselt rohkem, vahendab The Guardian uuringut, mis viidi läbi ülemaailmselt 800 000 inimese seas. Uuring tõi ka välja, et abielus inimesed on tervemad tervikuna.

Dementsus ohustab aga ka leski, kellel suureneb risk sellesse tõvesse haigestuda 20%. Nende puhul tõid teadlased riskifaktorina välja üksijäämisega kaasneva stressi.