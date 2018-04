Tallinna üks kahest valveapteegist – Tõnismäel asuv ööpäev läbi avatud Tõnismäe Südameapteek pikendas klientide nõustamis- ja teenindamisprotsessi apteegiruumides kuni südaööni.

Öömüügi algusaja hilisemaks lükkamine on tingitud asjaolust, et üha enam külastatakse valveapteeki hilistel õhtutundidel enne südaööd.

Ööpäev läbi avatud Tõnismäe Südameapteegi juhataja Külli Tederi sõnul on kasvanud abivajajate soov ravimite järgi õhtutundidel, mil perearstikeskused ja teised apteegid on juba suletud. „Oleme avatud ööpäev läbi, kuid meie kogemus näitab, et enne südaööd tõuseb apteegi külastatavuse aktiivsus. Inimeste reaalsest vajadusest sündiski otsus pikendada nõustamise ja teenindamise aega apteegi müügisaalis,“ ütles Teder. „Öömüük ehk see aeg, mil vajalikud ravimid saab kätte läbi teenindusakna, kestab südaööst hommikul kella kaheksani tööpäevadel ja kella kümneni nädalavahetusel, mil avame apteegiukse külastajatele taas,“ lisas Teder.