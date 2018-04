Sikupilli keskuses asuv Benu apteek pikendas lahtiolekuajad samas hoones tegutseva Prisma Peremarketi eeskujul öösse ning tänu sellele tekkis Tallinnasse kolmas ööapteek.

Sikupilli Benu apteegi juhataja Marina Rjabtsova sõnul on nende apteegis erinevalt teistest valveapteekidest tööl kaks eriala inimest, mis tagab lühemad järjekorrad ning kiire ja personaalsema teeninduse. “Inimeste teadlikkus pikendatud lahtioleku aegadest järjest kasvab ja seega näeme, kuidas iga päevaga külastavus hilistel tundidel suureneb,” rääkis Rjabtsova.

“Külastajate hulgas on palju neid inimesi, kes ise töötavad pikalt ja ei jõua enne kl 21.00 apteeki ja ka neid kes tulevad või lähevad reisile. Samuti ka neid, keda ootamatult tabanud haigestumine ja vajavad operatiivset abi,” lisas Rjabtsova.

Apteegi külastajate tagasiside põhjal on uue südaööni avatud apteegi juures oluline, et oma valikuid ja oste saab teha siseruumides ning ei pea õues külma ja tuule käes sabas oma korda ootama. Kaks kogenud proviisorit annavad abivajajatele vajalikku nõu ja soovitusi, kuidas tekkinud haigusnähte leevendada. Sikupilli apteegi hiliste klientide silmis on plussiks ka hea ligipääs ja tasuta parkimine.