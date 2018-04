Kui vaatamata tervislikele eluviisidele kipub vöökoha ümber rasvarõngas tekkima, pead midagi ette võtma - kõhurasv teeb tervisele palju kurja. Eriti hull on lugu siis, kui su vöökoht on suurem kui 88 cm (naistel) või 102 cm (meestel).

* Piira süsivesikuid. See vähendab edukalt ka rasva tekkimist. Ja mitte ainult, uuringud on leidnud, et süsivesikute tarbimise vähendamine langetab ka söögiisu ja kaalu. Muide, kui tahad kiiresti kaalu langetada, söö päevas kuni 50 grammi süsivesikuid - sellest on abi!

* Tee trenni. Treeningud aitavad kiirendada ainevahetust ja teha rasvale säru. Kuid kõhurasva kaotamisel ära piirdu vaid kõhulihaste harjutustega - sisemisele kõhurasvale mõjuvad hästi kõikvõimalikud aeroobsed treeningalad.

* Tarbi kiudaineid. Need aitavad täiskõhutundel kauem püsida ja vähendavad isu. Seega sedaviisi siis ka rasva juurdetekkimist.