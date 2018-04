Kiire elutempo, kõrged nõudmised iseendale ja väline surve panevad sageli unustama elu lihtsaid ja kordumatuid pisiasju, mis aitavad meil õnnelikud olla. Sestap olgu need siia nüüd kirja pandud. Kui soovid õnnelik olla, hoia need olulised asjad silme ees ja meelel. Täiesti normaalne on end aeg-ajalt ka õnnetuna tunda. Elu koosnebki pidevatest tõusudest ja mõõnadest. Nii kiired tegemised, rahaprobleemid, tervisehädad kui suhteprobleemid võivad su aeg-ajalt õnnetuna tundma panna, kirjutab Womanitely. Ja tuletab meelde, et see on täiesti normaalne. Kui sa tunned end õnnetuna, ei muutu sa halvaks inimeseks, sa oled endiselt see erakordne ja tubli inimene, Lihtsalt veendu, et sa ei jääks sellesse õnnetu olemisse kinni. Leia viis, kuidas end uuesti õnnelikult tunda.

Pea meeles, et sinu elu on sinu oma. Enda teistega võrdlemine on inimlik ning nii võib sulle tunduda, et mõni su sõber saab lubada kõiki neid asju, millest sa ise vaid unistad ning su sõpradel on unistustesuhted samal ajal, kui sa tunned end üksikuna. Kui enda võrdlemisel teistega hakkad tajuma kadedust, tuleta endale meelde, et sinu elu on sinu oma. Sa oled ainus, kes otsustab, kuidas seda elada.

Hoolitse enda eest. Kas sa kohe suudad hetkega öelda, mida sa enda heaks iga päev teed? Sageli kipub olema nii, et inimene hoolitseb kõigi teiste eest, iseenda unustab aga ära. Tee iga päev asju, mis muudavad sind õnnelikuks. Pane tähele, et su ümber on rohkem head kui halba. Inimestele on omane märgata enda ümber juhtuvat halba ja unustada kõik hea ära. Kuid – püüa sina teistpidi. Ka väiksed asjad, nagu päike, sinine taevas või tass maitsvat kohvi võivad päeva heaks muuta. Oska neid vaid märgata.