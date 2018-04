Alates tänasest annetab kontorite varustamisega tegelev ettevõte Rapo OÜ iga printeri toonerikasseti müügi ja renoveerimise eest vastavalt 50 senti ja 1 euro TÜ kliinikumi lastefondile. Raha kogutakse lastekliinikule jälgimismonitori soetamiseks.

Rapo tegevdirektor Heiki Tohver nentis, et lastefondi kaudu vastsündinute aitamine oli töötajate ühine soov. “Oleme Rapo 26 tegevusaasta jooksul saanud palju kordi osa sellest rõõmust, mida toob endaga kaasa nii enda kui ka kolleegi peresse sündinud laps,” tõi Tohver välja. “Oleme näinud kui väikesed ja abitud on lapsed oma esimestel elupäevadel,” lisas ta. Üheks määravamaks põhjuseks, miks otsustas Rapo koguda koos oma klientidega raha just vastsündinute jälgimiseks vajaliku monitori ostuks, on Tohvri sõnul see, et lapsed vajavad palju hoolt ja armastust, eriti need, kes on sündides raskes seisundis ja vajavad pidevalt eluliste näitajate jälgimist. “Arvame, et iga panus on tähtis laste parema tuleviku nimel,” ütles Tohver.

Rapo annetab iga kliendile müüdud printeri toonerikassetilt 50 senti ja iga renoveeritud printeri toonerikassetilt 1 euro lastefondile TÜ kliinikumi lastekliinikule jälgimismonitori soetamiseks, mille toel on võimalik saada vastsündinute ja eelkõige enneaegsete vastsündinute elulistest näitajatest püsiv ülevaade. Lisaks annab seade alarmiga märku, kui esineb kõrvalekaldeid eluliste näitajate normväärtustest, tagades võimalikult kiire abi. Raha kogumine kestab 2018. aasta lõpuni.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar avaldas lootust, et projektist saab alguse järjepidev koostöö Rapo ja lastefondi vahel. “Meil on siiralt hea meel, kui fondini jõuavad ettevõtted juba olemasolevate koostööpartnerite kaudu nagu leidis meid üles ka Rapo,” tõi ta välja. “Loodame, et ka Rapo toetusotsuse sõnum levib ning meieni jõuavad teisedki partnerid,” kutsus Saar üles.