Mis on anaallõhe ja kuidas selle tekitatud vaevusi leevendada?

Ida-Tallinna keskhaigla üldkirurg dr. Airi Tark teeb lühikokkuvõtte suhtlusportaalis Facebook: "Anaalfissuur ehk anaallõhe on limaskesta rebend pärakus, mille tavalisteks sümptomiteks on tugev valu ja heleda vere eritus defekatsioonil. Valu võib püsida mitu tundi peale WC-s käimist. Sageli häirib patsienti sügelus ja kipitustunne päraku ümber ning vahel on nähtav veritsev lõhe päraku suudmes.

Peamised põhjused anaallõhe tekkeks on:

- Kõhukinnisusest tingitud kõva väljaheide

- Krooniline kõhulahtisus

- Krooniline päraku piirkonna põletik- haavandiline soolepõletik (koliit) või Crohni haigus

- Sünnitusel tekkinud rebendid

- Anaalvahekord