Kõlab külmavärinaid tekitavalt, kuid kartulikrõpsude valmistamisel kasutatakse nende säilivusaja tagamiseks sama ainet, mida kasutatakse muu kodukeemia kõrval ka WC-poti puhastusvahendis.

Et kartulikrõpsud pikalt säiliksid, kasutatakse nende valmistamisel säilitusainena naatriumdisulfit, kirjutab Health24. Sama ainet kasutatakse puu-ja köögiviljadel ning ka veinis bakterite kasvu peatakmiseks, samuti nõudepesuks ja tualetttuumi puhastamiseks mõeldud vahendutes.

Bakterite kasvu takistamise kõrval aitab naatriumdisulfit ära hoida ka erinevate ühendite reageerimisest tuleneva värvimuutuse toitudel. Ka kartulikrõpsude valmistamisel kasutatakse seda ainet ennekõike just nende pleekimise vältimiseks.

Hea uudis on siiski see, et kartulikrõpsudes on seda ainet väga väikses koguses ning seetõttu see inimestele endast ohtu ei kujuta. Maailmas on aga siiski esinenud ka juhtumeid, kui inimeste tervis on selle aine sissesöömise tõttu kannatanud. Kuid, toidutööstuses pole sellele ainele ka head alternatiivi.