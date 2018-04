Kui Parkinsoni tõbi avastada varakult, on võimalik seda ka ravida. Paraku on ka selle haiguse puhul varased märgid üsna segased ning neid võib olla mitmeid. Olgu kaheksa kõige ootamatumat siin ära toodud.

* Väiksemaks muutuv käekiri. Üks varasemaid märke Parkinsoni tõvest on kirbukirjaks muutuv käekiri, kirjutab Reader’s Digest. Seda põhjustavad jäigad lihased, mistõttu liigutused muutuvad aeglaseks ja täpsust nõudvad tegevused suurt pingutust.

* Lõhnataju kadumine. See, kui inimene enam lõhna ei tunne, on selge märk, et midagi on valesti. Arstid arvavad, et põhjuseks on selle ajupiirkonna kahjustumine, mis vastutab lõhnade tundmise eest.