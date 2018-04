Ida-Tallinna Keskhaigla diabeediõde Marje Klauks annab südamekuul seitse soovitust, kuidas hoiduda südamehaigustest ja tõsistest tagajärgedest tervisele.

1. Hoia veresuhkur võimalikult normilähedane!

Diabeediga kaasnevaid haigusi ja tüsistusi põhjustab just kaua kestnud ja halvas kompensatsioonis veresuhkur. Diabeedihaigetel on 50% suurem tõenäosus haigestuda kardiovaskulaarsetesse tõbedesse. Diabeedi tüsistustega inimeste seas on umbes 65% surmajuhtumitest seotud infarktiga.