Kevad on hea aeg teha oma ravimikapis või -sahtlis inventuuri ja vaadata, ega mõned rohud seal seisma jäänud või koguni aegunud ole. Benu apteegi proviisor Virge Sokk selgitab, millist ohtu kehtivusaja ületanud ravimid kujutavad ja kuidas tuleks nendega toimida.

Ilmselt ei tule kellelegi üllatusena, et ravimitel on aegumistähtaeg.

Ravimite pakendil on märge „kehtib kuni“ ja kuupäev. Kui kirjutatud on ainult kuu ja aastaarv, siis on ravim kasutuskõlblik vastava kuu viimase päevani. See tähendab, et selle ajani tagab tootja ravimi vastavuse nõuetele ja hiljem ei pruugi arstimi kasutamine enam ohutu olla.

Kehtivusaja ületanud ravimites võivad tekkida muutused, lagunevad toimeained ning abiained, ja keegi ei tea, mis rohu koostises pärast kõlblikkusaja lõppu võib toimunud olla. Sellepärast tuleb need ravimid hävitada.

Kõlblikkusaja ületanud ravimid ei muutu kasutuskõlbmatuks päevapealt, nii et kui teil on jäänud karpi veel näiteks 2 tabletti, siis võib need ära kasutada. Kui aegumistähtaeg oli juba kuu või rohkem tagasi, tuleb ravimid kasutusest kõrvaldada. Samuti võiks kodunt ära viia need rohud, mida enam ei tarvitata.

Mida teha aegunud ravimitega?