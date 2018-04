Elektriline hambahari pole uhke moevidin või põneva tehnoloogilise lahendusega puhastusvahend. Hambaarstide kinnitusel on see asendamatu abivahend, mis puhastab hambaid mitu korda tõhusamalt.

„Elektriline hambahari teeb umbes kahe pesemisminuti jooksul 31 000 harjatõmmet, mille käigus eemaldub kuni seitse korda rohkem hambakattu. Ise hambaid nühkides ei suuda me sellise tulemuseni jõuda,“ selgitab Unimedi ühendatud kliinikute profülaktikaõde Birgit Millert.

Ta ütleb, et peamine põhjus, miks elektriline hambahari suudab niivõrd põhjalikku tööd teha, seisneb eelkõige harja disainis. „Väikese nurga all olev harjavars koos harjaste osaga pääsevad suus ligi kohtadele, mis jäävad tavalise harjaga kättesaamatuks – näiteks tagumised hambad.“

Samuti on hea, et suur osa inimestest kasutab elektrilise harjaga pestes vähem jõudu – harjaste suuremast liikumissagedusest tulenevalt saavutatakse puhtustunne kiiremini. Enamikul elektrilistest harjadest on ka süsteem, mis annab kasutajale märku, kui harjamissurve läheb liiga tugevaks. Millert hoiatab, et üleliia tugev surve nii hammastele kui ka igemetele ei mõju hästi ja seda tuleks vältida. „See võib kaasa tuua igemete taandumise ja hambakaelte paljastumise.“