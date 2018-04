„Tihti arvatakse, et kanepist ei ole võimalik sõltuvusse jääda. Siiski on küllalt inimesi, kes sooviksid kanepitarvitamist lõpetada, kuid ei suuda seda iseseisvalt teha. Samas ei julgeta oma murega pöörduda näiteks perearsti juurde,“ ütles Kurbatova.

„Iga selline programm on oluline samm narkomaania leviku vähendamiseks. Tahame tuua ravivõvimalused inimesele võimalikult lähedale ja pakkuda tuge narkootikumidest loobumiseks," selgitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre. Tema sõnul näitas eelmise aasta lõpp, et võitlus narkokuritegevusega on võimalik. "Nōudluse vähendamine on seejuures ülioluline ning seda toetavad vaid ravi ja programmid. Politsei teeb aga jätkuvalt tööd selle nimel, et tõkestada keelatud ainete müüki ja et narkootikumid oleksid võimalikult raskesti kättesaadavad alaealistele," lisas Tambre.

Esialgu vaid Tallinnas

Programmi käigus viiakse läbi üks kuni kuus nõustamiskohtumist ja selle raames õpetatakse kannabionoidide tarvitamise vähendamiseks või lõpetamiseks vajalikke oskusi. Programmis VALIK osalemiseks tuleb ühendust võtta MTÜ-ga Peaasjad meiliaadressil kanep@peaasi.ee või saata SMS või helistada kl 9-17 telefoninumbril 516 3356.

Mõnda narkootilist ainet on elu jooksul tarvitanud 38 protsenti Eesti 15-16 aastastest õpilastest. 26% õpilastest on tarvitanud kanepit. Eesti täiskasvanud meestest on vähemalt korra elu jooksul kanepit tarvitanud 27% ja naistest 14%.