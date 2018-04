11. mail Tartu maastikumaratoni käigus toimuva Heateo jooksuga kogutakse sel aastal koostöös TÜ kliinikumi lastefondiga raha miljööteraapilisele Pepleri ravikodule, kus saavad abi psüühikahäiretega lapsed.

Innovaatilises ja miljööteraapilises Pepleri ravikodus saavad abi psüühikahäiretega lapsed, kelle lapsepõlvekogemustes on nii vägivalda, läbielatud traumasid kui ka hirmu. Ravikodus on seal elavatele lastele loodud teraapiline keskkond, kus lapsed, terapeudid ja pedagoogid on võrdväärselt osalevad partnerid igapäevastes tegevustes nagu sisseostude tegemine, koristamine, raviplaneerimine jms. Miljööteraapia näol on tegemist last ümbritseva keskkonna psühholoogiliste, sotsiaalsete ja füüsiliste tingimuste süstemaatilise, läbimõeldud ja eesmärgipärase kujundamisega, mille sihiks on lapse individuaalsete võimete väljatoomine ja õpioskuste toetamine ning sotsiaalse toimetuleku ja isikliku vastutusvõime tõstmine.

Miljööteraapiline ravikodu loodi Masingu kooli juurde 2014. aastal pilootprojektina Norra Finantsmehhanismi rahastuse toel. Norra projektirahade toel koostöös Sotsiaalkindlustusametiga sai Masingu kool ravikoduteenust psüühikahäiretega lastele osutada kuni 2016. aasta lõpuni. Segastel asjaoludel 2017. aastast rahastust enam ei tulnud, kuigi projekti auditis kinnitatakse, et teenus väga vajalik. Et ravikodu ei peaks pärast mahuka ja hästitoimiva teenuse ülesehitamist uksi sulgema ning et psüühikahäiretega lapsed saaksid vajalikku abi, otsustas teenuse osutamist toetada Tartu linnavalitsus ja TÜ kliinikumi lastefond.