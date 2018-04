Kuumad dušivõtud on kahtlemata mõnusad ja lõõgastavad, kuid võivad nahale hoopiski kahjustavalt mõjuda. Nimelt eemaldab kuum vesi nahalt seda niisutava ja kaitsva loomuliku rasu, seega eelista tulise asemel pigem sooja või jahedamat veetemperatuuri. Võid proovida ka täiesti jääkülma dušši, et end veidi karastada ning oma vereringet ergutada.

Mida lühem, seda parem

Kellele ei meeldiks pikalt duši all vedeleda ning seal rahus mitukümmend minutit mööda saata. Pikalt mõnulejatel tuleks aga duši all veedetud aeg kriitilise pilguga üle vaadata, kuna ennastunustavalt vee all ligunemine kuivatab nahka ja juukseid. Väga kuiva nahaga inimestel on soovitatav piirduda viie minutiga, teised peaksid 10 minutiga kenasti hakkama saama. Ära unusta seejuures kasutada ka toitvat ja niisutavat dušigeeli, mis hellitab sinu nahka.

Raseeri viimasena

Kui sul on kombeks enne pesema minekut jalgu raseerida, siis jäta see tegevus pigem viimaseks. Oota enne raseerimisega alustamist vee all vähemalt viis minutit, et karvanääpsud muutuksid pehmemaks. Nii on karvade eemaldamine hulga lihtsam ning väldid ka sissekasvanud karvade teket.

Hoia raseerija kuivas kohas

Raseerija kasutusaeg lüheneb, kui selle terad puutuvad dušikabiinis oleva niiskusega pidevalt kokku – terad muutuvad kiiremini nüriks ja võivad minna ka rooste. Lisaks on niiske koht soodne pinnas ka kõiksuguste bakterite tekkeks, mis võivad leida oma tee ka terade vahele. Seega, kuivata raseerija pärast igat kasutuskorda ning aseta see näiteks kappi teiste ilutarvikute sekka.

Ära mine koorimisega liiale

Koorimine on nahale kasulik, eemaldades sellelt surnud naharakud ning soodustades uute teket, küll aga ei tohiks selle tegevusega liiale minna. Nahka on soovituslik koorida üks või kaks korda nädalas, mitte rohkem. Pea meeles, et ka raseerimine on koorimine, seega ei tasuks jalgu eraldi koorimisega liiga tihti ärritada.

Patsuta end kuivaks

Pesemast tulles ära kuivata end rätikuga hõõrudes, vaid hoopis õrnalt patsutades. Tugevalt hõõrumine võib tekitada nahaärritust ning jätta naha ebameeldivalt sügelema. Õrnalt patsutades jääb aga nahale alles ka veidikene niiskust, mis kehakreemiga kokku puutudes muudab naha veelgi rohkem niisutatuks ja pehmeks.

Niisuta