Närvivalusid on isesuguseid. Mõni neist ainult tuikab häirivalt, mõni lõikab nagu noaga. Mida tähendab kolmiknärvipõletik, räägib neuroloog Vaike Kabel.

“Kui närvile midagi peale surub, näiteks mehaaniliselt, tekib turse ja kohalik, mittespetsiifiline põletik. See ei ole selles mõttes põletik nagu mädakolde korral, näiteks haavas või hambajuure all, mida ravitakse antibiootikumidega,” selgitab neuroloog-taastusarst Vaike Kabel portaalis Kodus. Närvipõletik tuleb ikka kompressioonist ehk survest tingitud närviärritusest. Kompressioon võib olla põhjustatud närvikanalist endast või mõnest välisest tegurist, näiteks kasvajast, samuti vereringehäiretest. On ka närvihaigusi, mis seda põhjustavad.

Dr Kabel ütleb, et seda, kas miski närvikanalis surub närvijuure peale, saab kindlaks teha röntgeniga.

Kolmiknärv asub näos ning tal on kolm haru: ülemine, keskmine ja alumine. Ülemine on otsmiku piirkonnas, silmade ümbruses; keskmine põse ja oimu piirkonnas ning alumine alahuulel ja sellest allpool. Aeg-ajalt võivad valutada eri harud,” tõdeb närviarst.

