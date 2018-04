Kas sa teadsid, et puuviljade, köögiviljade ja täisteratoodete söömine depressiooniriski lausa 11 protsenti? Teadlased aga just nii väidavad.

Sellisele tulemusele jõudsid USA teadlased, kes jälgisid kuue aasta jooksul ligi 1000 inimese tuju ja toitumise vahelisi seoseid, kirjutab Telegraph. Uuringus osalejate keskmine vanus oli 81 aastat. Teadlased leidsid, et need, kes loobusid punasest lihast, küllastunud rasvadest ja suhkrust ning eelistasid neile madala rasvasisaldusega toitu, ohtralt puu- ja juurvilja ning täisteratooteid, põdesid lõpuks 11% väiksema tõenäosusega depressiooni.

See teadmine on oluline, sest ka depressioonist rääkides on toidulaua mitmekesistamine inimestele vastuvõetavam kui ravimid ning just seetõttu võiks sellest olla depressioonist hoidumisel või selle leevendamisel abi.