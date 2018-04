Täna kinkis Tartu tervishoiu kõrgkool Tartu Pääsupesa lasteaiale käsitööna valmistatud vahendeid, mis toetavad erivajadustega laste arengut.



Laste motoorset, kognitiivset ja emotsionaalset arengut toetavad vahendid valmisid üliõpilaste poolt lapse tervist käsitleva õppeaine raames. Vahendite hulgas on nii käelist tegevust arendavaid tegelusraamatuid ja tegelustekke kui puudutamise kaudu kogetavaid erinevatest materjalidest või erineva sisuga palle ja kotte. Üliõpilased on vahendite loomise juures arvestanud, kellele ja milleks need vajalikud on ning mis eesmärki need peaksid kandma hakkama.



Ämmaemanduse õppekava õppejõud Jana Meieri sõnul püüti leida valmistatud vahenditele sobivat sihtgruppi, et suure vaevaga tehtud tööd leiaksid ka praktilist kasutust ning oleksid kasutajale arengu toetamisel hädavajalikud. „Läbi arutelu ja tutvuste jõudsime lasteni, kellele antud vahendid kindlasti suurt tegevusrõõmu ja õppimislusti pakuvad,“ põhjendas Meier, millest lähtuvalt kingituse saajad välja valiti.



Pääsupesa eripedagoog Madli Vahtramäe kiidab kõrgkooli igati vahva ja hooliva idee ning soorituse eest. „Lastele tõid isevalmistatud loovad ja arendavad vahendid suurt elevust ja siirast rõõmu ning need võeti tänulikkuse ja õhinaga vastu,“ kirjeldas Vahtramäe.



Kingitused anti Pääsupesa lasteaiale üle pärast lastega vahva hommikupooliku veetmist, kus kõrgkooli ämmaemanda õppekava üliõpilased viisid läbi mängulisi tegevusi ja tutvustasid enda eriala. Selline kogemus andis üliõpilastele võimaluse veeta lastega ühiselt aega ja luua isiklik side nende lastega, kelle arengut kingitud abivahendid toetama hakkavad.