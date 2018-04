Oled üks neist, kes võtab iga päev peotäie vitamiine, peseb pärast iga söögikorda hambaid ja nädalavahetusel üritab nädala sees magamata jäänud tunnid tasa teha? Oma tervise nimel tee parem kõige selle ja veel mõnede igapäevaste asjadega lõpp.

Igaüks on kuulnud, et alkohol ja sigaretid kahjustavad tervist ning tervislikust toitumisest on kasu kuhjaga. Kuid on terve hulk igapäevseid tegevusi, mille kahjulikkus jääb tähelepanuta, kirjutab veebileht Brightside ning toob välja tosina tervisele kahjulikku, kuid täiesti igapäevast tegevust ja annab ka soovitusi, mida nende asemel teha.

1. Nädalavahetusel kaua magamisega tööpäevade napi une tasa tegemine. Tegelikult peaksid igal ööl magama 7-8 tundi. Und tagantjärele järele magada ei saada.