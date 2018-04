"Enne, kui tormad apteeki, mõtle hoolega, kas sind kimbutab ikka õietolmuallergia või oled lihtsalt nohusse jäänud," soovitab perearst Michael Munger portaalis Woman´s Day. Kui oled allergiline, tasub sul end jälgida ning jätta meelde, kuidas sa reageerid allergeenidele ning millised on sul allergia ning millised lihtsalt külmetushaiguste sümptomid. Kui need on selged, saad oma muret arstiga arutada ning temalt parimad käitumisjuhised allergiaga toimetulekuks.

"Kuigi allergiat ei saa ennetada, võib regulaarne treening aidata sümptomeid kontrolli all hoida," kinnitab James Peterson, spordimeditsiini konsultant Monterey´st. Tema sõnul on nii, et mida tugevam on süda ja kopsud ning mida rohkem inimene liigub, seda parem on inimese vereringe ning nii jõuavad allergeenid kehast kiiremini välja. Petersoni sõnul suurendavad kergemad harjutused, näiteks kõndimine või jooksmine, verevoolu kiiresti ning neist võib olla lühiajaline abi pea või nina selgemaks saamisel. Samas ei tohi treeninguga üle pingutada, sest see võib teha hingamisteedele karuteene. Õietolmu vastu allergilised inimesed võiksid treenida ennekõike siseruumides.