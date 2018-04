Eesti suurimaks haiguseks on meie inimeste vereringehaigused, mis tipnevad väga sagedasti südameprobleemidega. Benu apteegi proviisor Marina Rjabtsova juhib tähelepanu, kuidas end sellise tõsise terviseprobleemi eest kaitsta.



Miks on nii, et Eestis on jätkuvalt väga kõrge suremus südame- ja veresoonkonnahaigustesse? “Meie inimeste seas on üsnagi levinud intensiivne elustiil - tehakse kõvasti tööd ning puhkus ei ole alati see, millele esmajärjekorras mõeldakse. Seega suur töökoormus ning vähene puhkus ja liikumine põhjustab stressi, mis omakorda kahjustab meie südame tervist,” selgitab Rjabtsova. “Samuti tuleb arvestada, et negatiivsed ehk ebameeldivad tunded, mõtted ja emotsioonid aitavad paraku võimsalt kaasa südame-veresoonkonnahaiguste väljakujunemisele,” lisas Rjabtsova.

Nii meeste kui ka naiste puhul on sõltumata vanusest südame-veresoonkonnahaigusi soodustavad riskitegurid järgmised: suitsetamine, liigne kehakaal, vähene füüsiline aktiivsus, stress, kolesterooli kõrgenemine ning diabeet, ainevahetushäired, vererõhuhaigus kui ka liigne alkoholi tarbimine.



Mis on esmased sammud, mida tööl käiv inimene saab oma südame heaks teha? Proviisor on südamehaiguste ennetamisel optimistlik - Marina Rjabtsova sõnul on südamehaigusi võimalik ära hoida. “Kõige efektiivsemad vahendidsüdame-veresoonkonnahaiguste ennetamiseks on meie endi kätes. Regulaarne kehaline aktiivsus ja koormus mõjub südamele väga hästi. Liikumine aitab langetada vererõhku ja "halva" kolesterooli taset ning tõstab "hea" kolesterooli taset, aidates vähendada tromboosiriske. Lisaks paraneb kindlasti ka inimese stressitaluvus ning järjepidev aktiivsus toob loomulikult ülekaalu käes vaevlejatele ka lisakilodest vabanemise,” toob apteeker liikumise olulisuse välja.

Kes on suurim riskigrupp, kes oma südametervist jälgima peaks?

Südame- ja veresoonkonnahaigused ohustavad nii naisi kui mehi ja tänapäeva stressirohkes ühiskonnas puudutavad need üha sagedamini ka noori inimesi. “Südamehaigused ei ole ohuks üksnes vanemal elanikkonnal, vaid võib tabada ka juba nooremat generatsiooni,” märgib proviisor. “Südamehaiguste riskigrupid on naiste ja meeste puhul vanuseti natuke erinevad, näiteks põevad mehed infarkti oluliselt nooremalt kui naised, ent naistel on südame- ja veresoonkonnahaiguste esinemissagedus kõrgem,” toob Rjabtsova välja. Milliste käepäraste vahenditega leiab südametervise tugevdamiseks abi? Apteegid pakuvad tooteid, mis aitavad südametervise parandamisele kaasa. Apteeker Rjabtsova toob välja 9 kasulikku ainet, millega oma südame eest hoolitseda: 1. Oomega-3 rasvhappeid sisaldavad preparaadid aitavad alandada kolesterooli taset veres ja reguleerivad arteriaalset vererõhku. 2. Letsitiinikapslid lahustavad kolesterooli kogumikke, parandavad maksa funktsiooni ja väljutavad maksas olevat kolesterooli. 3. Punase riisi preparaadid vähendavad kolesterooli sünteesi maksas, vähendavad kolesterooli imendumist soolestikus ja suurendavad kolesterooli eritumist. 4. Koensüüm Q10 annab energiat ja tugevdab südame tööd. Q10-vitamiinist on palju abi, kuna see aitab südamel paremini kokku tõmbuda. Q10 mõjul veresoonte vastupanu ehk resistentsus vererõhule langeb. 5. Magneesium ja kaalium on südamelihase häireteta töö tagamiseks kõige olulisemad mineraalained. Magneesium aitab reguleerida südamelööke, soodustab veresoonte lõõgastumist ning takistab trombide teket. Magneesiumi täiendav tarbimine tugevdab ka südamepuudulikkuse ravimi digoksiini toimet. Diureetikumide tarvitajad peavad kindlasti tarvitama lisaks magneesiumi, kuna magneesium viiakse uriiniga kehast välja. 6. Antioksüdandid: beeta-karoteen, seleen, E- ja C-vitamiin on väga olulised südame kaitse rollis. 7. Südame tervisele on väga olulised B-grupi vitamiinid, kuna nende puudus põhjustab rasva ainevahetuse häireid, rasvumise kiirenemist ning kolesteroolitaseme tõusu. 8. Viirpuud sisaldavad preparaadid mõjutavad südame löögitugevust ja vatsakeste kokkutõmbejõudu, aeglustavad südame löögisagedust ning alandavad vererõhku. 9. Arooniapreparaadid aitavad alandada vererõhku. Lisaks saab apteegis lasta koostada endale südame terviseriski raporti, mis annab hea ülevaate südametervislikust seisundist. Raport annab nõuandeid tervisekäitumiseks eesolevaks kümneks aastaks, mis on olulised südamehaiguste ennetamise seisukohalt.



Millele peaks toitumisel ja oma eluviisides tähelepanu pöörama? Meie tervis sõltub väga suurel määral sellest, mida me sööme. “Südame- ja veresoonkonnahaiguste toitumisalaseks riskifaktoriks on vähene puu-, juurviljade ja marjade tarbimine, soola ja rasvade liigtarbimine ja kiudainete vähesus,“ tõdeb proviisor. “Oluline on kinni pidada õigest toitainete vahekorrast ning hoolitseda toidu mitmekülgsuse ja mõõdukuse eest. Soovitav on ka vähendada kohvi ja piirata alkoholi tarbimist,” lisab Marina Rjabtsova ja rõhutab, et igapäevaselt tuleb tarbida värskeid puuvilju, aedvilju, täisteraviljatooteid ning süüa vähem loomseid rasvu ja rohkem kala. Toidus oleva soola-ja suhkrusisaldust tasub piirata. “Süüa tuleb igast toidugrupist südamesõbralikke toite, milleks on näiteks täisterajahust makaronid, väiksema rasvasisaldusega piimatooted jm. Kui liha süüa, siis soovitav on eelistada metslooma liha, rasvast kala jne.” Kuidas on aastakümnete jooksul eestlaste südametervis muutunud?