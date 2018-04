Saaremaal kinnitati täna laboratoorselt veel kaks leetritesse haigestumist, neist ühel juhul oli tegu vaktsineerimata väikelapse ja teisel juhul ligi 40-aastase mehega.

Saaremaal on sel aastal kinnitatud kokku 6 leetritesse haigestumist, neist neli viimati kinnitatut haigestusid praktiliselt üheaegselt, mis tähendab, et inimesed said nakkuse ühest allikast. Täpsem nakatumise põhjustaja on väljaselgitamisel.

Leetrid on inimeselt inimesele väga kergesti leviv nakkushaigus, mida saab ennetada vaktsineerimisega. Haigestunud inimene on nakkusohtlik 4-5 päeva enne ja viis päeva pärast lööbe tekkimist. Haigestumise ennetamiseks tuleks end leetrite vastu vaktsineerida vähemalt vaktsiini kahe doosiga.