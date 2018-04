Terviseameti epidemioloogilise valmisoleku büroo juhataja Irina Dontšenko sõnul on sel aastal Saaremaal laboratoorse kinnituse saanud kokku neli leetrite haigusjuhtu. „Lisaks juba kinnitatud juhtudele on terviseametil andmed veel kahe leetrite kahtluse kohta, kuid nende juhtude puhul meil laboratoorsete uuringute tulemusi hetkel ei ole,“ lisas Dontsenko.

Saaremaal kinnitati täna veel kahe inimese haigestumine leetritesse. Haigestusid üle 40-aastane mees ja üle 50-aastane naine, kelle haigestumine ei ole seotud reisimisega ja kelle vaktsineerimisstaatus on teadmata.

Leetrite esmasteks haigusnähtudeks on palaviku tõus, halb enesetunne, köha, nohu, silma sidekesta põletik ja valgusekartus. Mõne päeva pärast ilmub nahale iseloomulik lööve, mis algab kõrvade tagant ning levib edasi näole ja kaelale ning hiljem ülejäänud kehale. Leetritesse haigestunu on nakkusohtlik 4–5 päeva enne ja kuni 5 päeva pärast lööbe teket. Haiguse peiteaeg on kuni 21 päeva. Haigusel spetsiifilist ravi ei ole, leevendatakse vaid sümptomeid.

Vaktsineerimine

Terviseamet tuletab meelde, et Eestis vaktsineeritakse kõiki lapsi vastavalt vaktsineerimiskavale kahe MMR (leetrid, mumps ja punetised) vaktsiinidoosiga vanuses 1 ja 13 eluaastat. Kui teie laps on mingil põhjusel jäänud seni vaktsineerimata, siis võite alati pöörduda vaktsineerimisealaseks nõustamiseks perearsti või koolitervishoiuteenuse osutaja poole. Laste vaktsineerimine on tasuta.

Täiskasvanutel, kes ei ole leetreid põdenud ja kes ei ole vaktsineeritud või ei oma andmeid oma vaktsineerimise kohta, soovitame lasta end vaktsineerida kahe MMR (leetrid-punetised-mumps) vaktsiinidoosiga. Kahe vaktsineerimise vaheline aeg peaks olema vähemalt üks kuu.

Neil täiskasvanuil, kes teavad kindlalt, et nad on aastaid tagasi vaktsineeritud leetrite ühe doosiga, soovitame uuendada kaitset leetrite suhtes ühe täiendava vaktsiinidoosiga. Vaktsineerimiseks pöördu oma perearsti poole või vaktsineerimiskabinetti. Täiskasvanutel tuleb leetrite vastase vaktsineerimise eest ise tasuda.

Sel aastal on Eestis ametlikult kinnitatud 6 leetritesse haigestumist, neist neli Saaremaal ja kaks Harjumaal. Eelmisel, 2017. aastal registreeriti Eestis üks reisilt kaasa toodud leetrite haigusjuht.

Leetrite vastase vaktsineerimise ajalooline taust