Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi ja gripilaadsetesse haigustesse haigestunute arv on hakanud vähenema. Arstide poole pöördus 16. nädalal3717 inimest, neist 47 protsenti olid lapsed. Siiski on gripi tõttu surnud inimeste arv murettekitavalt kõrge - 92.

Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 1766 inimest, neist 102 on lisandunud viimase kolme nädala jooksul. Üle 75% hospitaliseerimist vajanud patsientidest olid täiskasvanud ja vanemaealised patsiendid.

Viimase kolme nädala jooksul on märkimisväärselt vähenenud ka laboratoorselt kinnitatud gripijuhtude arv. Laboratoorse kinnituse said sel nädalal 121 A-ja 35 B-gripiviirust.

Rasked gripijuhud

Gripihooaja algusest alates on gripi tõttu intensiivravi vajanud 208 inimest.

Registreeritud on 92 gripist tingitud surmajuhtu, surnute mediaan vanuseks on 80 eluaastat. Haiglaravi kestvus oli keskmiselt 7,5 päeva (1-37päevani).

Kõik intensiivravi vajanud kuulusid gripi suhtes riskirühma vanuse ja kaasuvate haiguste tõttu. Üks inimene oli väidetavalt terve, informatsioon kaasuvate haiguste kohta puudus 13 inimesel, neist 9 surid. Ülejäänud 194 inimesel olid kaasuvad haigused. Põhilisteks riskifaktoriteks on olnud südameveresoonhaigused, neist puhtalt südamega seotud probleemid olid 45 patsiendil, teistel patsientidel lisandus üks või kaks muud patoloogiat. Muudest patoloogiatest domineerisid dementsus, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, onkoloogia, neerupuudulikkus ja diabeet.