Kui talvega on piht tsipa paisunud, ära heida meelt - õigeid vürtse kasutades on võimalik rannahooajaks uuesti vormi saada. Kui soovid kehakaalu kontrollida, jälgi, et kasutaksid igapäevaselt just neid vürtse, soovitab Bild der Frau. 1. Kaneel. Londonis läbi viidud uuring kinnitas, et igapäevane kaneelikasutamine vähendas vööümbermõõtu neilgi, kes oma igapäevaseid toitumisharjumusi ei muutunud. Võti seisneb selles, et kaneel hoiab veresuhkru taseme kontrolli all ning seetõttu suunab keha toidust vähem energiat rasva tekkeks. Kaneeli kasutamine on lihtne: seda võid puistata kõigile magustoitudele või ka tee sisse.

2. Ingver. New Yorgis viidi rasvunud meeste seas läbi katse ning ilmnes, et kui nad sõid hommikueineks ka ingverit, püsis nende kõht palju kauem täis. Ingverit on parim tarbida näiteks ingveriteed juues – see maitseb hästi nii sooja kui külmana.

3. Tšilli. Lisa alati rasvaste toitude hulka näpuotsatäis tšillit – Jaapanis läbi viidud test näitas, et see aitas söögist rohkem kasulikku energiat tarbida ja salvestas vähem rasva tagavaradeks. Kanada teadlased on leidnud ka, et tšillis leiduv kapsaitsiin stimuleerib tööle söögiisu reguleerivaid hormoone. Vürtsita kõiki oma toite tšilliga! 4. Köömned. Teherani meditsiiniülikooli teadlased viisid läbi katse, mille käigus andsid nad rasvunud naistele iga päev kolm grammi köömneid. Tänu sellele vähenes nende vööümbermõõt ja nad võtsid kaalust alla! Proovi sinagi – sega iga päev naturaalse jogurti sisse kolm grammi köömneid.