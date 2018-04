Et viirushaiguste aeg ei sugugi möödas, tasub oma tervist hoida. Üks viis seda teha on toitudes. Siit leiad retsepti, mille tulemusena saad valmistada toitva salati, mis teeb su energilisemaks, mõjub su nahale hästi ning hoiab immuunsüsteemi tugeva. See salat on tulvil antioksüdante, valke ja tervislikke rasvu. Ehk kõike seda, mida su kehal päriselt vaja on terve püsimiseks. Salati teevad tervislikuks selle koostisosad, kirjutab Healthy Life Tricks. Spinat on näiteks madala kalorsusega supertoit, mis sisaldab ohtralt C-vitamiini ning antioksüdante, mis sisaldab veresuhkru taset. Selles taimes leiduvad ained kaitsevad keha kantserogeensete kemikaalide mõju eest. Ka sisaldab see vererõhku alandavat kaaliumi ning luude tervist parandavat K-vitamiini. Kõige krooniks sisaldab spinat magneesiumi, mis kiirendab ainevahetust ja toetab immuunsüsteemi.

Avokaado on tõeline tervisliku rasva pomm, mis aitab tasakaalustada kolesteroolitaset, sisaldab beeta-karoteeni ja K-vitamiini. Samuti sisaldab see foolhapet, mis aitab hoida aju terve ja vähendab depressiooni. Avokaado on hea ka seedimisele ja soolestiku tervisele.

Pekaanipähklid sisaldavad antioksüdante, mis kaitseva keha vabade radikaalide eest ja tõrjuvad haiguseid, vähki ja infektsioone. Granaatõunadel on nii antioksüdantsed, viirusevastased kui kasvajavastased omadused. See on väga hea vereringele ning vähendab põletikke. Kuidas seda supersalatit valmistada? Sul on vaja 1 1/2 tassi spinatilehti, 1/2 viilutatud avokaadot, 1/3 tassi poolitatud kirsstomateid, 1/3 tassi mustikaid, 1/3 tassi pekaanipähkleid, 1/3 tassi granaatõuna seemneid. Kastmeks võta 1 spl. avokaado õli, 1 tl õunasiidri äädikat, 1 tl palsamiäädikat, 1 tl värsket sidrunimahla, soola ja pipart maitse järgi. Salati valmistamine on imelihtne – sega koostisosad kausis, vala üle kastmega ning sega veelkord.