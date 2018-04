Väike stress igapäevaelus on hea ja innustab meid tegutsema. Kui stress hakkab kuhjuma, mõjutab see aga nii inimese vaimset heaolu kui tervist. Seepärast tuleks enda heaks pidevalt väikeseid asju teha, et stressil mitte koguneda lasta.

Female First toob välja viis soovitust stressiga võitlemiseks.

1. Hoolitse oma keha eest. Kui hoolitsed oma keha eest, oled sa energilisem ja õnnelikum. Keha all hoolitsemise all mõeldakse nii hästi toitumist kui treeninguid - kui kõik on tasakaalus, on sul rohkem energiat ja ka tuju parem.