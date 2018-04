On palju tervisehädasid ja iluapse, millele leevendust pakub kaaliumi, C-vitamiini ning antioksüdantide rohke sidrunivesi. Healthy Food Star on need kokku kogunud.

* Nahapõletikud kipuvad tekkima seetõttu, et nahapinnal ja organismis on pH tasakaal paigast ära. Sidrunivesi aitab seda aga reguleerida.

* Sidrunivesi aitab organismist neerukive välja tõrjuda.