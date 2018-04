Kui oled kohvi tarbimisega nii liiale läinud, et sellest pole hommikuti ärkamise juures enam abi, on see artikkel just sulle.

Portaal Woman´s Magazine toob ära nipi Victoria Beckhamilt, kellel see aitab ärgata kiiremini kui kohvi.

Victoria läheb hommikul nimelt ekstra duši alla. Pärast kõige muu tegemist astub ta duši alla ja muudab järsult selle temperatuure. Ta keerab vee pooleks minutiks jääkülma peale, seejärel pooleks minutiks soojaks. Ja siis kordab protseduuri.

Seesugune kordamine ergutab kehas vereringe tööle ning see omakorda äratabki sind kiiremini kui kohvilaks.