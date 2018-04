Paneb ikka ahastama küll, kui õhtul oled raskem kui hommikul. Miks see nii on?

Päris kindlasti ei tähenda see, et oled päeva jooksul paksemaks läinud, lohutab Women's Health.

Põhjus peitub hoopis selles, et hommikuks on keha dehüdreerunud ning see mõjutab ka kaalunumbrit. Lisaks võib see olla põhjustatud sellest, et keha pole eelmisel päeval söödud kaloreid ära kulutanud.

Et sellist ahastust ei tekiks, soovitavad teadlased end igal päeval kaaluda ühel kindlal kellaajal. Kuid jällegi oleks seda mõistlik teha enne õhtusööki – ikka sellesama ahastuse vältimiseks.