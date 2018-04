Uuringust ilmnes, et suhte lõpetamise üle elanud naised liiguvad järgmisse suhtesse küpsema ja elukogenumana. Mehed seevastu kipuvad kibestuma ja pettuma ning see mõjutab ka nende tervist.

Uurimuse autori Craig Morris sõnab, et selle nähtuse juured on bioloogias. Naisel on nimelt vale mehega suhet alustades palju rohkem kaotada - ta võib jääda rasedaks, kuid mees ei pruugi lapsest üldse huvitatud olla.

Olulist rolli mängib ka lähedusvajadus. Mahajätmine ei tee meelt mustaks mitte ainult sellepärast, et oleme kaotanud võimaluse oma kallimaga laps saada. Sellega võrdselt on vajadus olla kellegagi koos, hoitud ja armastatud.

Teadlased panevad selle uuringu tulemuste valguses meestele südamele, et kui meel on must, otsige abi ja rääkige oma murest. Ja enne uue suhte alustamist mõelge hoolega, miks eelmine lörri läks – et mitte vigu korrata.