Astma on sagedasti esinev hingamisteede krooniline põletikuline haigus, mille pika ajaloo vältel on kinnistunud inimeste seas mitmed väärarusaamad, mis paika ei pea. Kopsuarstid lükkavad need siinkohal ümber.

Astmahood on patsiendi jaoks tülikad ja kurnavad, kuid tänapäevaste ravivõimaluste juures kontrollitavad niivõrd hästi, et patsiendi elukvaliteet ei tohiks haiguse tõttu langeda.

Astma pika ajaloo vältel on kinnistunud inimeste seas aga mitmed väärarusaamad, mis tegelikult paika ei pea. Astma müütidega puutuvad igapäevaselt kõige enam kokku pulmonoloogid. Eesti Kopsuarstide Seltsi liikmete abiga on kokku pandud ja ümber lükatud neist kümme enamlevinumat.

1. Müüt: astma on mingi muu haiguse tüsistus. Näiteks on astma tekkinud „püstijalu põetud“ kopsupõletiku tagajärjel.