Colgate-Palmolive annetab alates homsest kuni maikuu lõpuni igalt ostetud Colgate hambapastalt, hambaharjalt ja suuveelt 3 senti TÜ Kliinikumi Lastefondile laste hambaravi toetamiseks.

Lastefond suunab annetussumma hambaimplantaatide paigaldamiseks oligodontiat põdevatele või trauma tagajärjel jäävhambad kaotanud lastele. Oligodontia on haruldane geeniviga, mille puhul puuduvad inimesel enam kui kuue jäävhamba alged, mis tähendab, et piimahammaste asemele jäävhambaid ei kasva. Nii paljude hambaalgete puudumine ei ole ainuüksi esteetiline probleem, vaid esmalt just funktsionaalne, sest suus olevatel hammastel ja alalõua liigestel lasub ülekoormus.

Haiguse ravis annab parima ja pikaajalisema (hea hügieeni puhul isegi eluaegse) tulemuse hambaimplantaatide paigaldamine, sest need suudavad asendada hambajuuri nii, et kaob lõualuu vale koormus ega kahjustu kõrvalolevad hambad. Implantaadid on väga kallid ning Eesti Haigekassa neid ei kompenseeri, kuna need ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste nimekirja.

Colgate-Palmolive’i suuhooldustoodete Balti riikide jaemüügijuht Sarmite Stalta nendib, et Colgate soovib tagada inimestele tervisliku ja ilusa naeratuse. “Naeratus on midagi rohkemat kui kosmeetika, see on peegeldus sisemisest tervisest ja enesekindluse ning optimismi väljendus, millega elule läheneda,” toob ta välja. “Colgate usub, et kõik väärivad tulevikku, mille üle naeratada,” ütleb Stalta ning lisab, et maailmas laialdaselt levinud hambapasta bränd Colgate on pühendunud sellele, et teha maailm kõigile natuke helgemaks paigaks.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar avaldab suurt rõõmu Colgate´iga koostöös algava projekti üle. “Loodame, et kampaania lõpptulemusena saame aidata võimalikult paljusid lapsi, kes põevad oligodontiat ja võimalusel veel teistegi stomatoloogiliste probleemidega lapsi, kelle ravikulusid riik ei kompenseeri,” toob ta välja.