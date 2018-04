Kui kasutad käterätti kahe pesukorra vahel liiga kaua, võib juhtuda, et kannad selle abil kehale baktereid ja hallitusseeni. Kui sageli peaks saunarätikut üldse pesema?

Spetsialistid kinnitavad portaalis Women´s Health, et saunarätti peaks pesema iga kolme või nelja kasutuskorra järel. Kui seda kasutada pikemalt, on oht, et rätikus kasvavad bakterid ja hallitusseened ning kuivatades kannad neid kehale.

Oma tervise nimel tasub rätikuid hoida pesurestil, mitte nagis nutsakus – nii kuivavad nad korralikult ära ja vähendavad riski kõikvõimalike bakterite arenguks.