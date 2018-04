Inglismaal läbiviidud uuring näitab, et suur osa inimesi seostab vähktõve teket hoopis valede riskiteguritega.

Inglismaal viidi läbi küsitlus 1330 inimese seas, kirjutab BBC. Suurem osa vastanutest teadsid kindlalt, et suitsetamine põhjistab vähki. Päris suur osa inimesi seostas vähktõve teket aga hoopis valede riskiteguritega.

Suurbritannia vähiuuringute keskus on toonud välja, et olulisimad vähktõve põhjustajad on suitsetamine, ülekaalulisus ja liigne ultraviolettkiirgus. Ka on väidetud, et nelja vähijuhtumit kümnest saaks ennetada elustiilimuutustega, kui osata õige teabe olemasolul neid rakendada.