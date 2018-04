Kui sa vähkred õhtuti unetult voodis, ei pruugi põhjuseks olla vaid pärastlõunal rüübatud kohv. Ka mitmed toidud on sellised, mis sult üsna tõenäoliselt une röövivad.

Cosmopolitan toob välja kuus sellist toitu, mille tarbimisest tuleks pärastlõunasel ajal hoiduda.

* Punane liha on rasvane ja valgurikas, seetõttu on seda raskem seedida. Kui keha peab liha seedimisele energiat kulutama õhtul, mõjutab see su ööpäevast rütmi. Punase liha söömiseks on parim aeg lõunapaus.