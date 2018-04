Hea kohvi puhul mängivad teatavasti olulist rolli kohvioa sort ja selle kasvatamise meetodid, kohviubade töötlemine, röstimisaste ja kohvi valmistamise tehnika. Piimakohvi maitse ja tekstuuri juures on aga väga kaalukas roll ka piima kvaliteedil, kinnitab Alma piimaekspert Elle Must. „Hommikune piimakohv või pärastlõunane latte on paljudele rituaal, mille puhul on kohvi, piima ja miks ka mitte suhkru osakaalud aastate jooksul nii paika sätitud, et igasugune kõrvalekalle võib elamuse ja selle tulemusena lausa tuju rikkuda. Suurimad kohvisõbrad suhtuvad kohvipiima sama kriitiliselt kui näiteks kohviubade valikusse, mistõttu on nad oma lemmikpiimale üldjuhul ääretult lojaalsed,“ nentis Elle Must. Tema sõnul on ideaalne kohvijook selline, milles piim aitab kohvi maitse eripärasid toetada, mitte ei domineeri selle üle. Kohvipiima ülesanne on vähendada kohvi happesust ning anda sellele kerget magusust ja kreemist tekstuuri nii, et kohvisordist ja röstimisastmest tulenevad maitsevarjundid oleksid jätkuvalt tuntavad. Elle Musta sõnul mõjutavad kohvijoogi omadusi kõige rohkem järgmised neli piima omadust:

- Piima puhtus ja värskus. See ei tähenda mitte ainult piima realiseerimisaega, vaid seda, et piim pärineb kohalikest ja piimatööstusele võimalikult lähedal asuvatest farmidest. „Mida kiiremini jõuab piim tööstusesse, seda väiksem on tõenäosus, et see puutub kokku õhuga, ning seda rutem läbib toorpiim pastöriseerimise, tänu millele hävinevad piima kvaliteeti ja maitset mõjutavad haigustekitajad ja bakterid,“ rääkis Must.





- Piima rasvaprotsent. Elle Musta sõnul ei saa öelda, et rasvasem piim oleks piimajoogis parem või väherasvane piim halvem, sest küsimus on ennekõike kohvisõbra enda eelistustes. „Rammusam piim annab kreemisema konsistentsi ning on naturaalselt mõnevõrra magusam,“ sõnas ta.



- Valgusisaldus. Mida parema tervisega on piima andvad lehmad, seda suurem on piima valgusisaldus, mis mõjutab ennekõike piima vahustamist ja piimavahu tekstuuri.