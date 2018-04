Kuna lapsed armastavad pastaroogasid üle kõige, on see kõrge energiaväärtusega roog heaks võimaluseks peita sinna kasulikke köögivilju ja valgurikast kanaliha.

Daily koolisööklates toimuva projekti „Tähed taldrikus“ raames saavad sel nädalal tuhanded kooliõpilased nautida Fitlapi toitumisnõustajate tervislikumat versiooni rammusa koorekastmega pastast.

Retseptis kasutatud täisterapasta garanteerib täisväärtusliku ja toitva kõhutäie, vitamiinidest pungil tomat ja krõmpsuv paprika lisavad kanapastale mahlakust ning basiilik annab roale itaaliapärast maitsenüanssi. Tänu lihtsale valmistusviisile ja kiirele valmimisajale, on see roog ideaalne kõhutäide pärast väsitavad koolipäeva ja sobib ka nädalavahetusel perega nautimiseks.

Vaja läheb: 300 g täisterapastat, 500 g broilerifileed, 400 ml 10%-st kohvikoort, 1 purk purustatud tomateid omas mahlas, 160 g värsket või külmutatud paprikat, 1 väiksem sibul, 1-2 küüslaugu küünt, praadimiseks oliiviõli, vastavalt maitsele tšillit, soola, musta pipart, peotäis värsket basiilikut

Valmistamine: Pane täisterapasta soolaga maitsestatud vette keema. Samal ajal koori ja tükelda sibul, küüslauk ning paprika. Prae pannil või paksu põhjaga potis kana, lisa sellele paprikasegu ja sibul, lõpuks lisa ka purustatud küüslauk. Sega eraldi kausis kokku kohvikoor ja tomatikaste ning lisa siis kana ja paprika segule. Nüüd on aeg ka kastet maitsestama asuda. Julgemad võiksid lisada pisut punast tšillit. Tagasihoidlike maitsete austajatele piisab mustast piprast ja soolast. Kui pasta on keenud, nõruta see, lisa kastmele ja sega läbi. Serveeri hakitud värske basiilikuga.