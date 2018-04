Kuigi ilmad on mõnusaks välisportimiseks veel üsna heitlikud, ent rannahooaeg läheneb sellest hoolimata suure kiirusega, on üsna tagumine aeg, et treeningud taas tõsisemalt kätte võtta ja enne suve oma füüsilist vormi parandada. Kui niisama metsas jooksmine tundub nüri, siis tuntud tantsutreener Monika Tuvi on kokku pannud viis selle hooaja populaarsemat tantsutrenni, mis on ühtaegu meelelahutuslikud ja kasulikud.



ZUMBA

Kolumbiast alguse saanud fitnesstreening, mida tänapäeval harrastab üle maailma rohkem kui pool miljonit inimest. Zumbatrennis tantsitakse peamiselt ladina-ameerika rütmide järgi ning treening ise sisaldab elemente nii salsast, sambast kui ka kõhutantsust. Kui korralikult zumbatada, siis kulutab selle treeninguga keskeltläbi 500 kcal tunnis.



“See on treening, mis on soovitatav täitsa algajale, kuna seal on palju liikumist, ent kavad on kerged ja treeningu käigus ei pea oma aju oluliselt koormama,” ütleb Monika Tuvi. “Zumbatunnis ei õpita kavasid, vaid kogu treening ongi nagu üks suur tantsupidu – kõigil on lõbus ja kalorid kuluvad.”



CLUB FREESTYLE

Kes soovib aga meelelahutuslikus korras tantsuga tegeleda, see võiks proovida Club Freestyle või Club Freestyle OLD SCHOOL nimelist tantsutrenni. Kahe treeningu vahe on selles, et kui esimene neist on mõeldud pigem noortele ja täiskasvanutele, siis teist võivad harrastada kõik igavesti noored harrastajad alates 35 eluaastast ja tagumist vanusepiiri ei olegi. Club Freestyle tantsustiilis segunevad nii jazz, showtants, hip-hop, break-beat kui ka mitme muu tantsu elemendid ning rühmas õpitakse konkreetseid tantsukavasid.



“See treening sobib nendele, kes soovivad hästi palju tantsida, võhma ja koordinatsiooni arendada. Need, kes esimesi kordi Club Freestyle trenni tulevad, võiksid kasutada mõnda aktiivsusmonitori, et jälgida oma pulssi ja seeläbi enesetunde kohta ka treeningu ajal infot saada,” õpetab Tuvi. “Mina kasutan Samsung Gear Fit2Pro kella, mis on lihtne, ent nutikas abivahend. Kuna treening on intensiivne, on hea enesetunne äärmiselt vajalik.”



LATIN HEELS DANCE